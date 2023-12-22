Onlarca lekeye tek çözüm! Tüm kiri lekeyi mıknatıs gibi çözüyor: Az bilinen temizlik ipuçları

Çeşitli lekelerin çıkarılması zorlamaktadır. Hangi leke nasıl çıkarılır? Tüm detaylar haberimizde.

LEKE ÇIKARMADA BASİT YÖNTEMLER!

Oluşan çeşitli lekeleri çıkarmak için hem zaman hem efor sar etmekteyiz. Bu lekeleri çıkarmak için püf noktalar bulunmaktadır.

Boya lekesini çıkarmak için en etkili yöntem kuru temizleme solventidir. Doğal elyaflı ipek, yün, süet kumaşlar en yakın Kuru Temizleme'ye götürülerek temizleme işlemi gerçekleştirilir.

Çay lekelerini ovalarsak sadece yayarız.

Hassas, karışım kumaşların kuru temizlemeye götürülmesi gerekir.

Kahve lekesinin bulaştığı elyaf, ipek, keten, deri, süet kumaşlarda deneme yaparsanız sadece yayılır. Kuru temizlemeye götürmeniz gerekmektedir.

Kalem lekesi rengine göre doğru temizleme yöntemi tercih edilerek lekeden kurtulabilirsiniz.

En zor çıkarılan lekeler arasında kan lekeleri bulunmaktadır. Kuru temizleme ile işlem yapılabilir.

Küf lekesi bulunan kıyafetler öncelikle yıkanmalıdır. Fakat bazı küf lekeleri kalıcı olabilmektedir.

Yıkanabilir kıyafetler için mum lekesi geçirilebilir. Kuru temizleme işlemi ile lekelerden kurtulabilirsiniz.

Su, yağ bazlı olmasına göre mürekkep lekeleri değişkenlik göstermektedir. Buharlı kabinli leke masalarında profesyonel bir şekilde mürekkep lekeleri çıkarılmaktadır.

Oje çıkarmada oje çıkarıcılar kullanılmaktadır. Fakat risk de taşımaktadır. Giyside deforme olma ya da renk açılması görülebilir.

Yağ lekelerinde yağ çözücü bulaşık sabun ve deterjanlar tercih edilebilir. Bulaşık deterjanı kullanmayın. Kokusuz, boyasız bulaşık deterjanları açık renkli kıyafetleri çıkarmada kullanılaabilir. Koyu renkli kıyafetlerin rengini açabileceği için kullanılmamalıdır.

Uhu, yapıştırıcı lekeleri için kuru temizleme işlemi uygulanabilir.