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Ordu'da 1800 Yıllık Roma Dönemi Mil Taşı Sergilenecek

Ordu'da, 1800 yaşındaki Roma mil taşı müzeye teslim edildi ve sergilenecek.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 17:43
Ordu'da 1800 Yıllık Roma Dönemi Mil Taşı Sergilenecek

Ordu'da 1800 Yıllık Roma Dönemi Mil Taşı

Ordu'da, Roma dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 1800 yıllık mil taşı Ordu Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Taşın Tarihçesi

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, yaptığı açıklamada, mil taşının Fatsa ilçesinde inşa edilen Laleli Merkez Camisi'nin temelinde kullanıldığını ancak 56 yıl önce caminin yenilenmesiyle bahçe kısmında kaldığını ifade etti.

Taş Üzerindeki Yazılar

Taşın üzerindeki yazının bir süre önce Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçkin Evcim tarafından fark edildiğini belirten Toparlak, Evcim'in, vatandaşların oturmak amacıyla kullandığı taştaki Latince yazıyı tercüme ettirdiğini aktardı.

Kültürel Önemi

Bu mil taşının, milattan sonra 300'üncü yıllara kadar uzandığını ifade eden Toparlak, "Kralı öne çıkaran ve öven yazıda, mecazi anlamda kralın yolu tarif ediliyor. O döneme ait yön levhası. İlgili yolu ve yönü gösteren levha, mil taşımız da böyle bir işlev üstleniyor," şeklinde konuştu.

Koruma Altına Alındı

Mil taşının Fatsa Belediyesi ekiplerince Ordu Müze Müdürlüğü bahçesine nakledildiğini anlatan Toparlak, "Taşı koruma altına aldık. Bundan sonraki süreçte temizliği yapılacak. İnşallah yeni müzemizde sergileyeceğiz," dedi.

Ordu'da, Roma dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 1800 yıllık mil taşı sergilenmek üzere Ordu...

Ordu'da, Roma dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 1800 yıllık mil taşı sergilenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Ordu'da, Roma dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 1800 yıllık mil taşı sergilenmek üzere Ordu...

Ordu'da, Roma dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 1800 yıllık mil taşı sergilenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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