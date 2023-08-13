Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve o illere duyuruldu! Sıcaklar bitiyor, yağmur başlıyor

Eyyam-ı Bahur mevsiminin sona ermesiyle birlikte, ülkemiz bir süreliğine rüzgarın serinletici dokunuşuyla rahat bir nefes aldı. Ancak önümüzdeki günlerde Arabistan'dan gelecek yeni bir sıcak hava dalgasıyla tekrar sıcak günler bizi bekliyor. Eyyam-ı Bahur'un ardından rüzgar ve yağmurun serinlettiği yurt genelinde, şimdi ise yeni bir sıcak hava dalgasına karşı hazırlıklı olmalıyız.

YAĞIŞLI HAVA VE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Ülkemizin kuzey bölgelerinde, parçalı bulutlarla seyreden hava, zaman zaman yağmurlu seyredevam ediyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz sahilleri ile Kütahya'nın kuzey ve doğusu, Eskişehir'in kuzey ve batı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Özellikle Ordu, Giresun, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarında yer yer yoğun yağışlar görülecek. Bu bölgelerde şiddetli sağanaklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Marmara, Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Ancak iç bölgelerde sıcaklıkların artış göstermesi beklenirken, iç kesimlerde sıcak hava dalgası etkisini gösterecek ve sıcaklık daha da yükselecek.

Rüzgarlar genellikle batı kesimlerde kuzeyden, doğu kesimlerde güneyden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde kuzey ve kuzeydoğu rüzgarları daha fazla hissedilecek. Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise güçlü (30-60 km/saat) güney rüzgarları bekleniyor.

Havanın değişken seyrettiği bu günlerde, özellikle denizciler ve açık havada çalışanlar hava durumunun günlük takibini yapmalıdır. Şiddetli sağanakların beklendiği Ordu, Giresun, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları gibi bölgelerde, sel ve su baskınlarına karşı önlem alınmalıdır. Ayrıca, sıcak hava dalgasının iç kesimlerde artış göstereceği düşünüldüğünde, vatandaşların güneşin etkilerine karşı kendilerini korumaları ve sık sık su tüketmeleri önemlidir.

Beklenen güçlü rüzgarlar, özellikle Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde dikkat çekmektedir. Bu nedenle, açık alanda çalışan kişilerin güvenliklerini sağlamak adına dikkatli olmaları gerekmektedir. Hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalı, herkes gerekli önlemleri alarak seyahat ve dışarıda geçirilen zamanı planlamalıdır.