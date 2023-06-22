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Ordu Kabataş'ta Sağanak Yağış Heyelana Sebep Oldu

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Ordu Kabataş'ta Sağanak Yağış Heyelana Sebep Oldu
Ordu Kabataş ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Şifasuyu Mahallesi Köleli mevkisindeki Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.

Ordu Kabataş ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Şifasuyu Mahallesi Köleli mevkisindeki Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ve Kabataş Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Heyelan meydana gelen bölgede inceleme yapan Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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