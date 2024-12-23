Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde Açık Hava Kült Alanı Bulundu

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde Önemli Keşif

Osmaniye'nin tarihi Kastabala Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılar, heykel kaidesi ve sarnıç içeren bir açık hava kült alanının ortaya çıkmasını sağladı. Bu keşif, antik kentin 2 bin 700 yıl öncesine dayanan tarihine yeni bir ışık tutuyor.

Arkeolojik Çalışmaların Detayları

Kastabala'daki kazı çalışmaları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) işbirliğiyle sürdürülmektedir. OKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir başkanlığındaki ekip, geçen yıl Arkaik Dönem'e ait tapınak kalıntılarının bulunduğu bölgede yoğunlaşarak bu önemli bulguları ortaya çıkardı.

Kült Alanının Önemi

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastabala Antik Kenti'nin bölgedeki en eski "kutsal kent" olduğunu ifade etti. Açık hava kült alanının, tapınak kalıntılarının altında ve yanında yer aldığını belirten Demir, "Bu alanda 1 heykel kaidesi ve 2 adet sarnıç bulundu. Geçmişte bu alan, taş kesim alanı olarak kullanılmış; burada kesilen taşlar tapınağın yapımında kullanılmıştır" dedi.

Yazıtlar ve Tarihsel Bulgular

Antik kentte bulunan milattan önce 5. yüzyıla ait yazıtlarda, yerli halk Luvilerin tanrıçaları "Kubaba Pirwaşua"'dan bahsedilmektedir. Demir ayrıca, "Pirwaşua'nın kökü kısmen kayalık alan ve kaya tapınağı anlamına geliyor. Bulduğumuz kalıntılar, yazıtlarla örtüşmektedir" diye sözlerine ekledi.

Kastabala'nın Geleceği

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, kazı çalışmalarında uzun bir geçmişe dayanan dini ritüelleri gösteren verilerin elde edildiğini açıkladı. OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ise, Kastabala'nın arkeolojik çalışmaların tamamlanmasının ardından Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen önemli bir turizm merkezi olacağına inandığını dile getirdi.

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, içerisinde heykel kaidesi ve sarnıç olan açık hava kült alanı ortaya çıkarıldı.

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, içerisinde heykel kaidesi ve sarnıç olan açık hava kült alanı ortaya çıkarıldı.