Osmaniye’de iki araç kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü 2 yaralı

1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı trafik kazası Osmaniye Düziçi'de meydana geldi.
Osmaniye - Düziçi arasındaki karayolunda hareket halinde olan sürücüsü Bünyamin Karabulut olan özel bir otomobil, karşı şeritten gelen Ramazan Gürsoy'un sürücüsü olduğu özel araç ile kafa kafaya çarpıştı.
Araç içinde bulunan Ramazan Gürsoy, ve Meryem Gürsoy'un ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle kapanan karayolu araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Ekipler kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 03.09.2021 22:29