Osmaniye’de korkunç kaza! Sürücü yanarak can verdi

1 kişinin yanarak can verdiği feci trafik kazası gece saatlerinde Osmaniye'de meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Osmaniye Kadirli arasında karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolda savrulduktan sonra yol kenarında bulunan mezarlığa uçtu ve ağaçlara çarparak durabildi.

Sürücü yanarak can verdi

Kazanın etkisiyle araç alev alırken, kazayı gören diğer sürücüleri hemen yardıma koştu ve durumu ekiplere ihbar etti. Yanan araç içinden çıkarılamayan sürücü feci şekilde can verirken, kaza bölgesine ulaşan ekipler kısa süre içinde yangını kontrol altına aldı ve sürücünün cansız bedenini araç içinden çıkartı.

Kimliği henüz belli olmayan sürücünün cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili olarak incelem başlatıldı.

.