Osmanlı Dönemi Cami ve Türbe Sütunlarında Yer Alan Bilezik Yazıları Tarih Kaynağıdır

Bilezik Yazıları Osmanlı Dönemi Tarihini Yansıtıyor

Osmanlı döneminde cami ve türbe sütunlarında yer alan bilezik yazıları, tarih hakkında açıklama yapan kaynaklardan biriydi. Duyuru niteliği taşıyan yazılar, ahşap veya mermer yapılar üzerine çelik kalem ve tokmakla yazı kazıyan ‘hakkaklar' tarafından 16. ve 18. yüzyıllar arasında kamusal alanda toplumu bilgilendirmek adına yapılmıştı.

Yazılar İstanbul Genelinde Bulunuyor

İstanbul genelinde 18 cami, 5 türbe ve Topkapı Sarayı'nın çeşitli yerlerinde bulunan bilezik yazıları, tarihi olayların yanı sıra dualar, nasihatler, beyitler, ayetler ve hadisler gibi farklı yazı çeşitlerini de içeriyor. En eski tarihli yazı 1506 yılına, en yeni tarihli yazı ise 1779 yılına ait.

Sütun Bilezikleri Estetik Amaçlı Kullanılıyordu

Sütun bilezikleri, sütunların kaideleriyle birleşme noktalarına monte edilen tamamen estetik görünüm maksatlı kullanılan mimari yapı elemanlarıdır. Osmanlılar, sütunların kaideyle birleşme noktasındaki çirkin görüntüyü ortadan kaldırmak ve oraya estetik bir görüntü vermeyi amaçlıyorlardı.

Kasımpaşalı Osman Çelebi En Fazla Yazıya İmza Attı

Bilezik yazılarının büyük ekseriyeti Kasımpaşalı Osman Çelebi'ye ait. Yazıları çelik kalem ve tokmaklarla kazıyan hakkaklar normalde hattatların yazdığı yazıları kazımakla görevliydi. Osman Çelebi'nin yazdığı yazılarda İstanbul'un eski adı olan İslambol kullanılıyor. Şehzade Camii'nin sütununa ise kutsal topraklara gönderilen Kabe oluğunun işlendiği tarih kazınmış.