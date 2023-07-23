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Oto Kurtarıcıyla Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

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Oto Kurtarıcıyla Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
Kırıkkale'de oto kurtarıcı ile otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oto Kurtarıcıyla Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Kırıkkale'de oto kurtarıcı ile otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale- Kayseri D765 karayolu Yahşihan Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. idaresindeki 71 AAZ 617 plakalı oto kurtarıcı, A.K. yönetimindeki 42 ADT 005 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü A.K. ile yolculardan M.K. ve B.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil ve kurtarıcı kamyonet, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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