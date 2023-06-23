Oto Tamircisinden Bayram Tatili Öncesi Araç Bakımı Tavsiyeleri

Oto Tamircisi Mahmut Çınar'dan Uzun Yol Tavsiyeleri

İstanbul Küçükçekmece'de faaliyeterini sürdüren oto tamircisi Mahmut Çınar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde araçları ile uzun yola çıkacak vatandaşlara tavsiyelerde yer aldı. Oto tamir ustası Çınar, uzun yol öncesinde araçların, lastikleri, yağ ve su seviyesi, aydınlatması ve sileceklerine dikkat etmemiz gerekliliğine vurgu yaptı.

'Araç Bakımı Hayati Önem Taşıyor'

Araç bakımının hayati önem taşıdığını anlatan oto lastik ve tamir ustası Mahmut Çınar, “Bugün mesai bitimiyle uzun bir bayram tatili başlıyor. Vatandaşlarımız memleketlerine bayramlaşmaya gidecek ancak gitmeden önce mutlaka araç bakımlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bize gelmiş olan bazı şikayetlerde direksiyonda titreme, arabanın yol tutmama konusu ile ilgili sıkıntıları var. Maalesef bazı müşterilerimiz hala bu sıcak havalarda kış lastikleriyle seyahat ediyorlar. Kış lastikleri ile böyle sıcak havalarda seyahat etmek çok tehlikelidir. Sürücüler araçlarına lastik takarken mutlaka yük ve hız endeksine ihtimam göstermeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

'Aracın Periyodik ve Mekanik Bakımı Yapılması Lazım'

Araçların mekanik ve periyodik bakımlarının yapılması gerektiğini anlatan Çınar, “Lütfen araçlarımızın mekanik ve periyodik bakımlarını yaptıralım. Periyodik bakım olarak yağını ve suyunu kontrol etmesinin ardından klima gazı, hava filtresi, yağ filtresini değiştirdikten sonra araçların ön takımlarını kontrol ettirip, direksiyon aksamı, rot başlıkları, salıncaklar, taşıyıcı grup, bunlar mekanik olarak arabanın manevra kabiliyetini sağlayan aksamlardır, öncelikle bunları kontrol etmek geriyor. Sonra fren testlerinden diskleri, balataları, kampanaları kontrol ettirmek gerekiyor. Ve en önemlilerinden biri de arabamızın yol ile temasını sağlayan tek parça olan lastiklerin çok iyi ve bakımlı olması gerekiyor” dedi.