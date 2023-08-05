Otobüse binen vatandaşlara kötü haber! Zam yerine o kişilere binişler kaldırıldı!

Burdur'da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, 65 yaş üstü vatandaşlar, basın mensupları ve bazı iş kollarında çalışanlar için ücretsiz binişlerin sonlandırılacağını duyurdu.

15 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK





Karar, 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girmesi beklenirken, Burdur Tüketicileri Koruma Derneği'nin girişimiyle 15 Ekim'e ertelendi.

Kooperatif, yaptığı yazılı açıklamada, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın, toplu taşımanın sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini ve bu nedenle ücretsiz binişlerin sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. Yapılan hesaplamalara göre, günlük tüm çalışan araçların cirosunun, taşınan ücretli ve ücretsiz yolcu sayısına bölünmesiyle kişi başına ortalama 6,08 TL tutarında bir ücretin gerektiği ifade edildi.

Ancak Burdur Tüketicileri Koruma Derneği, otobüs işletmecilerinin 1 Ağustos'ta ücretsiz binişleri sonlandırmak için yaptıkları duyuruyu eleştirerek, bu durumu kanuni hakları gasp etmeye yönelik bir girişim olarak değerlendirdi. Dernek, Platform-BURTUKODER'in ve halkın desteğiyle otobüs işletmecilerinin baskılarına karşı çıkıldığını ve ücretsiz taşıma hakkının 15 Ekim'e ertelendiğini açıkladı.

Bunun üzerine kooperatif, gün içinde otobüslerde ücretsiz binişin sürdürüleceğini ima eden bir açıklama yaptı. Ancak dernek, halkın maruz kaldığı olumsuz davranışları otobüs plakalarıyla birlikte 150 telefon hattından CİMER'e şikayet etmeye çağırarak, halkın haklarını korumak adına mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Bu süre zarfında Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi ile yetkililerin anlaşması ve toplu taşıma hizmetlerinin daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde düzenlenmesi için çalışmaların devam edeceği belirtiliyor. Halkın hak ve çıkarlarının korunması için sivil toplum kuruluşları ve yetkililerin işbirliğiyle çözüm odaklı adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor.

