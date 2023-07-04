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Otomobili bu renklerden biri olanlara kötü haber! İşte nedeni

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Otomobili bu renklerden biri olanlara kötü haber! İşte nedeni
Araç piyasası günden güne yükselmeye devam ederken yeni bir uyarı daha geldi. Meğer arabanızın rengi de değer kaybettiriyormuş! Tüm detaylar haberimizde.

İkinci el araçların fiyatları belirlenirken birçok farklı etkene bakılıyor. Ufak detaylar bile değer kaybettirirken uzman isimler renk uyarısı yaptı! Araç alırken bu renklere dikkat edin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARACINIZIN RENGİ ÖNEMLİ

Araçların değerleri belirlenirken renkleri de önemli yer tutuyor. Yapılan araştırmalara göre 3 sene kullanılan ortalama bir araç yüzde 22.5 değer kaybediyor. 

Aracınızın Rengi Değerini Belirliyor

Eğer araç sarı renkliyse yüzde 13.5, bej renkliyse yüzde 17.8, turuncu renkliyse yüzde 18.4 oranında değer kaybediyor. Aynı zamanda altın rengi, kahverengi, siyah araçlar üç sene kullanıldıktan sonra en çok değer kaybeden araçlar. Uzmanlar ise Türkiye için sorun olmayacağını, ülkedeki araçların çoğunun siyah, gri ya da beyaz olduğunu söylüyor. Sarı renkli SUV araçlarda ise bu etki daha da yüksek. 

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