Otopark ücretlerinden yaka silkenlere müjde! Tamamen ücretsiz oldu

Milyonlarca araç sahibinin bilmediği detaylar mercek altına alındı. Bu noktaya kadar alışveriş merkezi otoparkı için ödeme yapmanız gerekmiyor.

"Para ödemeye gerek yok"

Birçok kişi alışveriş yaparken arabasını alışveriş merkezi otoparklarına park ediyor. Ancak bazı akıllı otopark sahipleri, araç sahiplerinden üç saat dolmadan park etme ücreti alıyor. İstanbul Alışveriş Merkezi otoparklarında ise 3 saate kadar ücretlendirme kanunen yasaktır. Talep üzerine para ödemenize gerek yoktur.

İcra takibi başlatıldığı takdirde dava açarak haklarınızı koruyabilirsiniz..





Çünkü uzmanlara göre dava sırasında yorulan taraf, parayı ödedikten sonra arabanın sahibi oluyor. Bu çerçevede ödeme yapmamanız halinde otopark hukuki koruma işlemleri başlayacaktır. Ancak araç sahibi itiraz edebilir ve ilk üç saatlik ödemeyi almasının hukuken mümkün olmadığını belirtebilir.

"UKOME kararıyla onaylandı"

2007 yılında Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı bir kararla alışveriş merkezlerindeki park yerlerinin üç saate kadar ücretsiz olacağı duyuruldu. Bu karar AVM otoparkları için halen geçerlidir.

İCRA TAKİBİ NEDİR?

Bu, borçlunun herhangi bir nedenle borcunu ödeyememesi durumunda alacaklıların icra mercileri nezdinde ve devlet gücü aracılığıyla bu borçların tahsili için başlattığı bir süreçtir. Ödeme yapmayanlar ise başvurunun başlattığı icra takibine itiraz ederek haklarını koruyabiliyor.