Oylum Höyük'te Yeni Hitit Belgeleri: 2025 Kazılarında İki Tablet ve Mühür

Kilis'in Oylum Höyük kazılarında 2025'te Hitit dönemine ait iki tablet, mühür baskıları ve Akkadca tabletler bulundu; yapının Hitit yönetimine ait olduğu değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 11:01
Oylum Höyük'te yeni Hitit belgeleri gün yüzüne çıktı

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Oylum Höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi ve Kilis Valiliği işbirliğiyle yürütülen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında gerçekleştirilen 2025 kazılarında önemli Hitit buluntuları elde edildi.

2025 kazıları: Anıtsal yapı, tabletler ve mühür baskıları

Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yılki çalışmalarda önemli verilere ulaştıklarını belirtti. Engin, "2025 yılı kazı çalışmalarının oldukça verimli geçtiiğini" ifade etti.

Çalışmalarda, M.Ö. 13. yüzyıla tarihlenen ve Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen anıtsal bir yapıya erişildi. Bu tabakada iki Hitit tableti ve çok sayıda Hitit yöneticisine ait mühür baskısı ele geçirilmesi, yapının bir Hitit yöneticisine ait olduğunu kesinleştiriyor.

Ayrıca kazılarda bulunan iki Akkadca tabletle ilgili olarak Engin, "Filoloğumuzun yaptığı incelemelerde bu tabletlerin ekonomik ve edebi içerikli metinler olduğu anlaşıldı." dedi.

Oylum Höyük'ün bölgenin kültür tarihine ışık tutan önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Engin, "Gelecek dönem kazılarında bu anıtsal Hitit yapısını tümüyle ortaya çıkarmayı ve daha fazla yazılı belgeye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

