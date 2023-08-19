Pahalı arabaya binenler karalar bağlayacak! Ne kadar çok para, o kadar çok ceza dönemi başlıyor!

Geçtiğimiz günlerde çeşitli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında orta vadeli programa dikkat çekerek, bu kapsamda vergi sistemi üzerinde çeşitli değişiklikler yapılabileceğini söyledi. Yılmaz, eylül ayı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen programdan gelir ve kazançların vergilendirilmesi fikrini desteklediğini ve bunun önemli olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da dahil olmak üzere birçok yetkili yakın gelecekte vergi sisteminde çeşitli değişiklikler olacağını söylerken, bugün cezalarla ilgili yeni bir gelişmenin yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, trafik cezalarıyla birlikte tüm cezalar için yeni bir aşamaya geçilerek yeni bir sisteme geçilebilir. Söz konusu sistemin ise Avrupa ülkelerinde uygulandığını söyleyen uzmanlar, Türkiye'de de uygulanabileceğine dikkat çekiyor.

GELİRE ORANLA CEZA SİSTEMİ Mİ GELECEK?

Vergi sistemi üzerinde yapılacak değişiklikler merakla beklenirken, bu kez cezalarla ilgili birçok hükmün gündeme geldiği öğrenildi. Mevcut bilgilerde bazı Avrupa ülkelerinde uygulamaya alınan gelire dayalı cezaların ülkemiz için de uygulanmasından bahsedilmiştir.

Yeni Şafak'ın haberine göre trafik cezaları başta olmak üzere tüm cezaların gelire göre belirlenmesi konusu gündeme geldi. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde, gelir düzeyi düşük olanlara düşük, yüksek gelirlilere ise yüksek para cezası verilecek. Aynı şekilde aracın fiyatına göre de araç cezaları belirlenebilir.

"ÜLKEMİZDE DE UYGULANABİLİR"

Trafik cezaları başta olmak kaydıyla üm para cezalarının o kişinin girdisine göre belirlenmesini içeren bir ceza sistemiyle yüksek ve düşük gelir elde edenler arasındaki ceza eşitsizliklerinin önüne geçilebileceğini savunuyor.

Sisteme aşina birçok kaynak şöyle diyor: “Avrupa'daki birçok ülkede gelirle orantılı bir ceza sistemi var. Türkiye'de de benzer bir sistem kurmak zor değil”