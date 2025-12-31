Palandöken 2026: Muhammet Sunar'dan Güçlü Hedefler

Palandöken 2026 hedefleri ve 2025 değerlendirmesi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yayımladığı yeni yıl mesajında ilçede hayata geçirilen hizmetleri ve 2026 yılına ilişkin hedefleri kamuoyuyla paylaştı. Başkan Sunar, '2026 yılına da artan hizmet heyecanıyla giriyoruz' diyerek yeni döneme dair kararlılık mesajı verdi.

2025'te gerçekleştirilen hizmetler

Sunar, 2025 yılında üstyapıdan sosyal belediyeciliğe, eğitimden spora kadar birçok alanda önemli çalışmaların tamamlandığını belirtti. İlçede yapılan hizmetlerin vatandaş odaklı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla hayata geçirildiğini vurguladı.

Palandöken’e değer katan yatırımlar

Başkan Sunar, Palandöken’e kazandırılan 14 yeşil alanın ve eski parkların dönüşümüyle bu sayıların genişletildiğini aktardı. 1. ve 2. Marketler bölgelerinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında rezerv alanların tamamlandığını bildirdi. Ayrıca halkın kullanımına sunulan millet ve mahalle konaklarıyla ilgili olarak 'Millet ve mahalle konağı sayımızı 26’ya çıkardık' dedi.

Belediyenin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla kurulan yeni şantiye kompleksinin 85 dönümlük bir alanda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Üreten belediyecilik ve ekonomik katkı

Sunar, Palandöken Belediyesi’nin kendi kaynaklarını etkin kullanan bir yapıya kavuştuğunu belirterek, Güneş Enerjisi Santralinin 2025 yılında üretime geçtiğini, ilçedeki süt ve süt ürünleri tesisinin katma değer sağlamaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca asfalt plent tesisinin ilçenin asfalt ihtiyacını karşıladığını, bu yatırımlar sayesinde hem hizmet kalitesinin hem de belediyenin mali yapısının güçlendiğini vurguladı.

Çevre ve enerji atılımları

Doğu Anadolu’nun en büyük birinci sınıf atık getirme tesisinin inşa edildiğini anımsatan Sunar, ilçe genelinde kurulan 30 adet atık getirme ünitesi ile çevreci belediyecilik uygulamalarına öncelik verildiğini belirtti. Araç filosuna yapılan takviyelerle birlikte 2025 yılında filoya kazandırılan araç sayısının 30 olduğunu ifade ederek hizmet kapasitesinin arttığını aktardı.

Sosyal belediyecilik ve eğitim

Sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşlar için asansör, rampa ve akülü araç destekleri sağlandığını söyleyen Sunar, dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerin sürdüğünü duyurdu. Eğitime verilen önem çerçevesinde ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik dijital eğitim platformu ve eğitim setlerinin sağlandığını; kültür merkezlerinin eğitim yuvalarına dönüştürülerek 100'ün üzerinde alanda kurslar açıldığını belirtti.

Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine katkı sunulduğunu, uzun süredir kullanıma elverişsiz taksi duraklarının yenilenerek ilçede toplam 22 taksi durağı'nın modern hale getirildiğini aktardı.

Kırsal mahallelere yönelik çalışmalar

Başkan Sunar, kırsal mahallelerde köy konaklarının inşa edildiğini, mezarlık duvarlarının yenilendiğini ve köy içi asfalt çalışmalarıyla kırsal hizmetlerin güçlendirildiğini belirtti.

Sportif yatırımlar ve başarılar

Spora yapılan yatırımların karşılığının alındığını söyleyen Sunar, ilçede hizmete açılan 15 yeni semt sahası ile gençlerin spor yapma imkânlarının arttığını, futbol, boks, basketbol, voleybol, atletizm ve halk oyunları branşlarında Palandökenli sporcuların önemli başarılar elde ettiğini vurguladı. Kış sporlarına yönelik olarak geleneksel kızak pistinin de yatırım kapsamında hizmete açıldığını belirtti.

2026 öncelikleri

2026 yılında da hizmet atağının süreceğini açıklayan Sunar, kullanılmaz durumdaki parkların dönüşümüne yoğunlaşacaklarını; bu alanların daha aydınlık, konforlu ve güvenli hale getirileceğini söyledi. Yeni yapılaşma alanlarında üstyapı çalışmalarının hızla devam edeceğini, asfalt ve kaldırım ihtiyacı olan tüm cadde ve sokaklarda çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.

Kentsel dönüşümün öncelikli hedefler arasında olduğuna dikkat çeken Sunar, ilçenin dönüşüm ihtiyacı olan her noktasında gerekli imar çalışmalarının tamamlanarak dönüşümün önünün açılacağını bildirdi. Ayrıca kapalı pazar alanlarının öncelikli projeler arasında olduğunu; ilçenin en az iki farklı noktasında kapalı pazar alanı kurulmasının hedeflendiğini söyledi.

Kırsal hizmetlerde 2026 hedefleri arasında, bu yıl 3 köyün doğalgazla buluştuğunu; geriye kalan 18 köyün de doğalgaza kavuşmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını, köy girişlerine estetik kapılar yapılacağını ve güvenlik kameralarıyla köylerin güvenliğinin artırılacağını belirtti.

Başkanın kapanış mesajı

Mesajının sonunda birlik ve hizmet vurgusu yapan Başkan Sunar, 'Allah yolumuzu açık, hizmetimizi bereketli kılsın. 2026 yılının Palandöken’imize, Erzurum’umuza ve aziz milletimize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum.' diyerek yeni yıl temennilerini paylaştı.

