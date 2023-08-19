Paranızı ne yapacağınızı bilemiyorsanız evalın: 38 bin TL yeterli!

Ankara’da yaşayan ve elindeki nakit parasını değerlendirmek isteyen insanlara uygun fiyatlı ev satışları başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA’DA YAŞAYANLARA UYGUN FİYATLI EV SATIŞI

Ankara Polatlı ilçesinde yaşayan vatandaşlara uygun fiyatlı ev satışı müjdesi verildi. 152 metrekare ve 3+1 evler için ihale tarihi de 22 Ağustos olarak paylaşıldı. Açık artırım usulüyle satılacak olan konutların satışları Polatlı Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. İhale şartnameleri belediyeden mesai saatleri içinde temin edilebilecek.





Geçici teminat bedelleri belediyenin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numarasına yatırılacak. Posta yoluyla yapılacak başvurular Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne iletilecek. Telgraf ya da faks yoluyla yapılmak istenen başvurular geçerli olmayacak. İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler 22 Ağustos tarihi saat 15:00’e kadar belediyeye teslim edilecek. Konutlar için en düşük fiyat 1 milyon 290 bin TL olacak. En düşük geçici teminat tutarı ise 38 bin 700 TL olacak.