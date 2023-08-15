Parayı duyan istifa edip bu işe koşuyor! Ayda 175 bin TL kazandıran işe başvuru yağıyor

Son zamanlarda Yozgat'ta oldukça ilginç ve karlı bir girişim hikayesi gündemde. Bir girişimcinin azimli çabaları ve kendi imkanlarıyla kurduğu tesis, sıradışı bir iş fikrini hayata geçirdi: mantar yetiştiriciliği. Bu iş, sadece karlı değil aynı zamanda kolay ve zahmetsiz bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor.

Girişimci Hasan Taşçı, kendi ailesiyle birlikte bu ilginç iş fikrini hayata geçiren isim. İlk başta sadece bir düş olarak gözüken bu iş, kendi tesisini kurarak gerçeğe dönüştü. İlk etapta mantar yetiştiriciliği fikri biraz alışılmadık gelebilir, ancak Taşçı'nın başarısı oldukça dikkat çekici.

Taşçı, sadece iki ay gibi kısa bir sürede tam 5-6 ton mantar üretmeyi başardı. Bu üretim, kilosunu toptan 50-60 lira arasında bir fiyatla satın alıcı buluyor. Bu da ona oldukça yüksek bir ciro sağlıyor. Bu durum, aynı zamanda girişimcinin kararlılığının ve çalışkanlığının da bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Girişimci Hasan Taşçı'nın hikayesi, girişimcilik ruhu ve yaratıcılığın ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Mantar yetiştiriciliği gibi sıradışı bir alanda başarılı olması, iş fikirlerinin sınırlarının nerede başlayıp bittiğini sorgulatıyor. Hem ailesiyle birlikte çalışarak hem de kendine özgü bir iş fikriyle bu başarıyı yakalamış olması, girişimcilik dünyasına yeni bir bakış açısı sunuyor.





Yozgat'ın girişimci ruhunu taşıyan Hasan Taşçı'nın hikayesi, gerçek bir başarı öyküsüne dönüşüyor. Uzun yıllar ekmek fırınında çalıştıktan sonra farklı bir iş dalına yönelen Taşçı, mantar yetiştirme işine adım attı. Bir yıl önce kendi imkanlarıyla 112 metrekarelik bir alanda mantar üretim tesisi kurarak, eşi ve çocuklarıyla birlikte mantar yetiştiriciliğine başladı.

Sarıhacılı Mahallesi'nde hayata geçirdiği tesisinde, kısa bir sürede oldukça büyük bir başarıya imza atan Taşçı, iki ay gibi kısa bir süre içinde 5-6 ton mantar üretmeyi başardı. Bu üretim, toptan kilogram başına ortalama 50-60 lira arasında satılarak ciddi bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Taşçı'nın yetiştirdiği mantarlar, sadece Yozgat'taki market, pazarcı ve manavlarda değil, çevre illerden gelen taleplere de cevap verecek şekilde geniş bir pazarda satılmaya başlandı. Ancak taleplerin artması, Taşçı'yı tesisini genişletmeye yönlendirdi. Tesisini büyüterek daha fazla üretim yapmayı hedefleyen girişimci, Ankara ve Çorum gibi illerde de adını duyurmayı amaçlıyor.

Hasan Taşçı'nın hikayesi, sadece girişimcilik ruhunu değil, aynı zamanda çaba, azim ve yaratıcılığın ne kadar büyük bir potansiyel barındırdığını da gözler önüne seriyor. Kendi çabalarıyla oluşturduğu iş modeli, maliyetlerin yüksek olmasına rağmen, dikkatli bakım ve kaliteli ürünle başarının mümkün olduğunu gösteriyor. Taşçı'nın hedefi, daha fazla kişiye ilham vererek benzer girişimlere cesaret kazandırmak ve kendi sektöründe daha da büyümek.