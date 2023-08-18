Parmak ve su izi tutmuyor! Camlarınızı bu karışımla sildikten sonra 3 ay tertemiz kalacak

Cam temizliği konusunda yeni bir doğal ve etkili çözüm ortaya çıktı: Su ve sirke karışımı. Bu basit ama güçlü karışım sayesinde camlarınız artık parlamış aynalar gibi olacak, su ve kir izi sorunu tarih olacak. Parmak ve su izi tutmayan cam temizleme karışımı sayesinde camlarınızı kolayca temizleyebilir ve parlaklığını uzun süre koruyabilirsiniz. Bu etkili karışım, cam yüzeylerinde oluşan kir, yağ ve lekeleri giderirken, aynı zamanda su damlacıklarının yüzeye yapışmasını da engeller. İşte bu harika karışımı hazırlamanın ve kullanmanın adımları:





Malzemeler:

1 su bardağı beyaz sirke

1 su bardağı su

1/4 su bardağı izopropil alkol (etil alkol de kullanabilirsiniz)

Sprey şişesi

Temiz mikrofiber bezler





Yapılışı:

Bir karıştırma kabında, 1 su bardağı beyaz sirkeyi ve 1 su bardağı suyu iyice karıştırın. Beyaz sirke, yağ ve kirleri çözmeye yardımcı olurken, su lekelerini ve izlerini gidermeye yardımcı olur.

Daha sonra 1/4 su bardağı izopropil alkolü karışıma ekleyin. Alkol, yüzeydeki yağları ve kalıntıları çözmeye ve hızla buharlaşarak iz bırakmamasını sağlamaya yardımcı olur.

Hazırladığınız karışımı bir sprey şişesine dökün. Sprey şişesinin püskürtme başlığını sıkıca kapatmayı unutmayın.

Temizlemek istediğiniz cam yüzeyi hafifçe püskürtün. Bir mikrofiber bez kullanarak karışımı yüzeye nazikçe yayın. Karışım, kirleri ve lekeleri çözmeye başlayacaktır.

Mikrofiber bezi cam yüzeyinde dairesel hareketlerle gezdirerek temizliği yapın. Bu şekilde, lekeleri daha etkili bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Cam yüzeyi temizlendikten sonra, temiz bir mikrofiber bez kullanarak yüzeyi kurulayın. Bu adım, su damlacıklarının yüzeye yapışmasını engelleyerek uzun süreli temizlik sağlar.

Bu karışım sayesinde temizlediğiniz camlarınızın parlaklığını ve temizliğini yaklaşık 3 ay boyunca koruyabileceğinizi unutmayın.

Notlar:

Cam temizliği sırasında güneşli bir günde veya direkt güneş ışığı altında çalışmamaya özen gösterin, çünkü bu durumda temizlik sıvısının hızla kurumasına neden olabilir.

Eğer özel kaplamalı camlarınız varsa, üretici talimatlarını kontrol edin veya önce küçük bir görünmeyen alanda deneyerek karışımın camınıza zarar verip vermediğini kontrol edin.

Bu karışım sayesinde camlarınızı kolayca temizleyebilir ve uzun süre boyunca tertemiz bir görünüm elde edebilirsiniz.