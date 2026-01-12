Paşa Yaylası'nda Kar Keyfi: Bin 600 Rakım Beyaza Büründü

Aydın'ın Paşa Yaylası, bin 600 rakımda etkili kar yağışıyla beyaza büründü; vatandaşlar karla oynayıp mangal yaparak günü eğlenceye dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 19:44
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:44
Vatandaşlar kar yağışının tadını çıkarıp mangal yaptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Paşa Yaylası, bin 600 rakımda dün gece etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Bölgedeki kar manzarasını gören vatandaşlar, araçlarıyla yaylaya akın etti.

Arkadaşları ve aileleriyle Paşa Yaylasına çıkan ziyaretçiler, uzun süredir hasret kaldıkları kara özlemlerini kar topu oynayarak giderdi. Ağaç dallarının karla kaplandığı alanda bol bol fotoğraf çekildi ve kar keyfi yaşandı.

Günün ilerleyen saatlerinde vatandaşlar ateş yakıp sucuk ekmek pişirerek yaylada zaman geçirdi. Etkin yağışın görüldüğü bölgeler arasında Efeler, Köşk ve Bozdoğan ilçelerinin yüksek kesimleri yer aldı.

Paşa Yaylası'ndaki kar eğlencesi, bölge halkı ve ziyaretçiler için unutulmaz anlar oluşturdu; ziyaretçiler gün boyu kar eşliğinde vakit geçirdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

