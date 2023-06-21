Pasinler'de Yoğun Yağış ve Dolu Felaketi

Saat 19:40 sıralarında Pasinler ilçesinde yoğun yağmurla bir arada gelmiş olan dolu ilçeyi adeta beyaza bürüdü. Caddeler selden geçilmez oldu. İlçe merkezinde çok sayıda evin zemin katı ve dükkânları su bastı. Bir yandan belediye ekipleri öte yandan vatandaşların suları uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Doludan sonra cadde ve sokaklarda âdete buz kütleleri oluştu. İş makinelerinin müdahale ettiği su birikintileri kışı aratmadı.