Paw Guards yöneticisi, başıboş köpekleri toplatma çağrısına tehdit ve cinayet çağrısıyla yanıt verdi

Sosyal medya platformu üzerinden Paw Guards yöneticilerin B.A., 'Başıboş köpekleri toplayın' diyen vatandaşları tehdit etti. Sosyal medya üzerinden başıboş köpeklerin toplatılması yönünde bir çağrı yapan vatandaşları hedef alan B.A., yazılım ekipleriyle onların telefonlarını hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini öne sürdü. B.A. geçtiğimiz günler içerisinde de sosyal medyadan yapmış oldukları canlı yayında, 'En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım' diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürleri polis ekiplerini alarma geçti. Yapılan çalışmalarda paylaşımı yapan şahısların kimlik bilgileri bilgisi verildi. Şüpheli şahıslardan B.A. yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.