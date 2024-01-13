Pazar günü tehlike alarmı verildi! 7 ilde yaşayanlar botları montları hazır etsin

Türkiye'de havalar oldukça soğuk olmaya devam ediyor. Bu yoğun soğuk karşısında vatandaşlarımızın da dikkatli olması gerekiyor. Karadeniz Bölgesi'nde, İç Anadolu'nun kuzeydoğu bölgelerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'inde soğuk havanın etkisini artıracağı açıklandı.

“HAKKARI VE ÇEVRESİNDE YOĞUN KAR VAR”

Meteorolog Murat Şahin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve bölgelerimiz ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Murat Şahin paylaşımında, "Güneydoğu Anadolu'yu, özellikle Hakkari çevresini etkisi altına alacak yoğun kar yağışı var. Bugün ve yarın yağış etkisini artıracak. Karadeniz'in kuzeydoğu bölgeleri, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da karlı ve soğuk hava etkili olacak. Batı'da da soğuk hava etkili olacak." ifadelerini kullandı.



