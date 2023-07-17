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Pazarcık ve Elbistan'da Deprem Sonrası Yıkımlar Devam Ediyor

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Pazarcık ve Elbistan'da Deprem Sonrası Yıkımlar Devam Ediyor
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ilçede ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu kapsamda ağır hasar aldığı belirlenen ve 1970 yılından bu yana ilçede hizmet veren binanın yıkımı ihale sürecinin ardından yapıldı. İlçede yıkılan binaların enkazları ise hızlıca kaldırılıyor.

Pazarcık ve Elbistan'da Deprem Sonrası Yıkımlar Devam Ediyor

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ilçede ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu kapsamda ağır hasar aldığı belirlenen ve 1970 yılından bu yana ilçede hizmet veren binanın yıkımı ihale sürecinin ardından yapıldı. İlçede yıkılan binaların enkazları ise hızlıca kaldırılıyor.

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