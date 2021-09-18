PCR testi ücretli mi? PCR test ücreti ne kadar?

Türkiye’de koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, vaka ve vefat sayılarındaki artış yeni tedbirleri beraberinde getirdi. Buna göre 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren konser, sinema ve tiyatro gibi kalabalık faaliyetlere katılacak olan vatandaşların tam aşılı olması ya da negatif PCR testi bildirmesi gerekiyor. Ayrıca okulların açılmasıyla öğretmen, okul personeli ve veliler için de PCR testi talep ediliyor.

PCR testi yaptırmayanlar seyahat edebilecek mi?

PCR testi ücretli mi?

6 Eylül’den itibaren özel araç hariç uçak, otobüs, tren ya da diğer toplu taşıma araçlarıyla şehirlerarası seyahat etmek isteyen vatandaşlar negatif PCR testi ya da aşı kartlarını ibraz etmek zorunda olacaklar. Bu tarihten itibaren seyahat firmaları araca kabul sırasında HES kodu sorgulaması yaparak test bildirmemiş, hasta ya da temaslı olan kişileri tespit edebilecek.

PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Öğretmenler ve PCR testi zorunlu olan kişiler, devlet hastanelerinde haftada iki kez ücretsiz PCR testi yaptırabilecekler.

PCR testi ücreti ne kadar?

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerde yapılan PCR test ücretini 250 TL olarak bildirdi. Bu fiyatın üzerinde bir ücret talep etmek yasaklandı.