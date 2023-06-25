Pendik'te Trafik Kazası Sonrası Yaşanan Tartışma Kamerada

Dün öğle saatlerinde Pendik'te gerçekleşen trafik kazasının ardından taksinin kaputuna çıkan araç sürücüsü, camı yumruklayarak patlattı. Görüntüler vatandaşların mobil cihaz kameralarına yansıdı.

İddiaya göre, otomobil sürücüsü önünde hareket halinde olan ticari taksiye arkadan çarptı. Araçlarda ufak çaplı hasar gerçekleşti. Kaza sonrası taksi içinde olan müşterisini indirmek isteyen taksi şoförü, aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü taksinin kaputuna çıktı, camı yumruklayarak patlattı.

Yaşanan olay vatandaşların mobil cihaz kameralarına kaydedildi. Görüntülerde araç sürücüsünün taksi kaputu üstüne çıkarak camı yumrukladığı görülüyor.