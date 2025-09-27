Pertek'te "Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi"

Keban Baraj Gölü'ndeki feribotta yöresel giyim kültürü tanıtıldı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde düzenlenen "Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi" etkinliği, kentin özgün giyim kültürünü görünür kılmak amacıyla gerçekleştirildi.

Organizasyon, Pertek Kaymakamlığı, Pertek Belediyesi ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tanıtma Platformu iş birliğiyle hayata geçirildi. Etkinlik kapsamında, Keban Baraj Gölü’ndeki bir feribotta gerçekleştirilen defilede mankenler, yöreye ait kıyafetlerle podyuma çıkarak kıyafetleri tanıttı.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Pertek Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural ile bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, Pertek'in kültürel mirasını ve bölgeye özgü giyim estetiğini öne çıkararak hem yerel hem de bölgesel tanıtıma katkı sağlamayı hedefledi.

