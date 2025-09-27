Pertek'te 'Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi'

Tunceli'nin Pertek ilçesinde Keban Baraj Gölü'ndeki feribotta "Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi" ile kentin giyim kültürü tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 23:14
Pertek'te 'Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi'

Pertek'te "Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi"

Keban Baraj Gölü'ndeki feribotta yöresel giyim kültürü tanıtıldı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde düzenlenen "Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi" etkinliği, kentin özgün giyim kültürünü görünür kılmak amacıyla gerçekleştirildi.

Organizasyon, Pertek Kaymakamlığı, Pertek Belediyesi ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tanıtma Platformu iş birliğiyle hayata geçirildi. Etkinlik kapsamında, Keban Baraj Gölü’ndeki bir feribotta gerçekleştirilen defilede mankenler, yöreye ait kıyafetlerle podyuma çıkarak kıyafetleri tanıttı.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Pertek Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural ile bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, Pertek'in kültürel mirasını ve bölgeye özgü giyim estetiğini öne çıkararak hem yerel hem de bölgesel tanıtıma katkı sağlamayı hedefledi.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde "Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi" gerçekleştirildi.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde "Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi" gerçekleştirildi.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde "Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi" gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pertek'te 'Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası Defilesi'
2
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali: "O Da Bir Şey Mi" En İyi Film Seçildi
3
Steve McCurry'nin 'The Haunted Eye' Sergisi İstanbul'da Açıldı
4
2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!
5
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
6
Edirne'de Yaşayan Miras Festivali Sürüyor: 33 Usta, 18 Edirneli
7
Gümüşhane'de İmece: Mescitli Köyü Kadınlarının Kışlık Yiyecek Hazırlığı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı