Pes dedirten hırsızlık! Uyuşturucu taşımak için cenaze aracı çaldılar

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde Demirköy Belediyesine ait bir cenaze aracını çalan ve Çorlu'dan uyuşturucu taşıdıkları tespit edilen S.T, S.A. ve U.V, isimli kişiler Lüleburgaz ilçesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda bulunan uyuştutuculara el konulunurken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifade ve işlemlerinin arından Lüleburgaz Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. S.T. ve U.V. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan zanlı, mahkemede verdiği ifadesi ise oldukça ilginçti. Uyuşturucuları içmek için aldığını söyleyen zanlının, “22 fişeği 6-7 ay idare etsin diye aldım” dediği belirtildi.

Madde bağımlısı olduğunu söyleyen S.A. kendisini savunurken mahkeme heyetine, “Dün de sokağa çıkmanın yasak olduğunu bildiğim için belediyeye ait cenaze arabasını alarak Çorlu’ya gitmeye karar verdim. Amacım madde ihtiyacını gidermekti” diye konuştu. Zanlı ayrıca, kendisinin çok miktarda uyuşturucu ile yakalandığının hatırlatılınca “Uyuşturucuyu aldım. Satmak kastım yoktur. 22 fişek almamın nedeni beni 6-7 ay idare etsin diye aldım” diye yanıt verdiği öğrenilirken S.A. ile birlikte yakalanan S.T. ve U.V’yi ise yolda görüp araca aldığını, uyuşturucudan haberleri olmadığını söylediği öğrenildi.