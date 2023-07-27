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  3. Peş peşe uyarı yapılmıştı... Felaket günü geldi: Dışarı adımını atan bunları yaşamaya hazır olsun

Peş peşe uyarı yapılmıştı... Felaket günü geldi: Dışarı adımını atan bunları yaşamaya hazır olsun

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Peş peşe uyarı yapılmıştı... Felaket günü geldi: Dışarı adımını atan bunları yaşamaya hazır olsun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, son günlerde ürkütücü bir sıcak hava dalgası yurdu etkiledi. Uyarıda, başta İstanbul olmak kaydıyla Marmara Bölgesinde olan illerde sıcaklıkların mevsim normallerinden 10 derece daha yüksek olacağı duyuruldu. İstanbul'da sıcaklıkların 40 dereceyi geçmesi beklenirken megakentin şimdiye kadarki en sıcak günlerden birini yaşayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri tarafından günlerdir uyardığı sıcak hava dalgası nihayetinde Türkiye'ye ulaştı. Bugün Marmara Bölgesi'ndeki iller başta olmak kaydıyla urdun çoğu yerinde sıcaklıkların 40 dereceyi geçmesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 7-9 derece, Marmara'da ise 8-10 derecenin üstünde olacağı tahmin edildi.

İstanbul'da bugün sıcaklık 37 dereceye ulaştı ve sıcaklığın 40 dereceyi geçeceği söyleniyor. En yüksek değerlerin Perşembe günü 29, Cuma günü 30, Cumartesi 29 ve Pazar günü 30 dereceye ulaşması bekleniyor. Bazı uzmanlar, sıcaklığın İstanbul'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olan 40.1 santigrat dereceyi geçeceğini söyledi.

"Sıcak hava dalgası tüm ülkeyi etkileyecek"

Sıcak hava dalgası tüm ülkeyi etkileyecek

İstanbul Bölge Meteoroloji İşleri Teknik Daire Başkanı Günseli Özgül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sıcak hava dalgasının da etkisiyle kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde bir durum olduğunu söyledi. Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin ilçe bazında tahminler ürettiğini anlatan Özgül, İstanbul'da ilçe bazında beklenen maksimum sıcaklığın bugün 36-39 derece civarına çıkabileceğini açıkladı.

"Mevsim ortalamasının 10 derece üzerinde"

Güneyli rüzgarların hafif ve bazen orta şiddette esmesinin beklendiğini dile getiren Özgül, "Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde devam ederken Çarşamba günkü etkinin daha da artacağını, 7-9 derecelerin geleceğini söyleyebiliriz."

"Mevsim normaline ne zaman dönecek?

Perşembe günü itibariyle kuzeyden esen rüzgarın sıcaklıkları mevsim normallerine getireceğini söyleyen Özgül, "Perşembe sabahı kuvvetli rüzgar nedeniyle Çarşamba günü sıcaklıkların mevsimden daha yüksek olmasını bekliyoruz." dedi.

Lütfen bu saatlerde dışarı çıkmayın!

Günseli Özgül, başta kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ile çocuklar olmak üzere halka 11.00-16.00 saatleri arasında çok dikkatli olmalarını tavsiye etti ve uygulama üzerinden son hava durumunu kontrol edebileceğini söyledi.

Yaşam
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