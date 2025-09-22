Phoebe Violet Şanlıurfa'da Konser Verdi — 'Suspiros' ve Çok Dilli Performans

Phoebe Violet Şanlıurfa'da konser verdi

Avusturyalı müzisyen Phoebe Violet, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen konser kapsamında tarihi Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı.

Kosta Rika asıllı Avusturyalı sanatçı, yeni albümü "Suspiros"dan parçalar seslendirirken; Fransızca ve İspanyolca eserleriyle dinleyicilerin beğenisini topladı.

UNESCO ünvanı ve geleceğe dönük hedefler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı içerisinde "Müzik Şehri" ünvanına sahip olduğunu hatırlatarak konserin bu kapsamda gerçekleştirildiğini vurguladı.

Gülpınar, söz konusu etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti: "Şanlıurfa, UNESCO tarafından tescillenmiş bir müzik şehri. Bu ünvanı yalnızca taşıyan değil, içini de dolduran bir şehir olmak istiyoruz. 2026 yılı ekimde Şanlıurfa olarak Dünya Müzik Şehirleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacağız. UNESCO'nun bazı ön koşulları ve talepleri var. Bu konser de onlardan biri. Avusturya ile kurduğumuz işbirliği sayesinde ilerleyen süreçte birçok uluslararası etkinlik düzenleyeceğiz. Ekim sonunda Avusturya'da da Şanlıurfa temalı bir etkinlik gerçekleştireceğiz."

Katılım

Konseri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş dinledi.