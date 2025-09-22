Phoebe Violet Şanlıurfa'da Konser Verdi — 'Suspiros' ve Çok Dilli Performans

Avusturyalı müzisyen Phoebe Violet, Şanlıurfa'da 'Suspiros' albümünden Fransızca ve İspanyolca eserler seslendirerek izleyicilerin beğenisini topladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:37
Phoebe Violet Şanlıurfa'da Konser Verdi — 'Suspiros' ve Çok Dilli Performans

Phoebe Violet Şanlıurfa'da konser verdi

Avusturyalı müzisyen Phoebe Violet, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen konser kapsamında tarihi Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı.

Kosta Rika asıllı Avusturyalı sanatçı, yeni albümü "Suspiros"dan parçalar seslendirirken; Fransızca ve İspanyolca eserleriyle dinleyicilerin beğenisini topladı.

UNESCO ünvanı ve geleceğe dönük hedefler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı içerisinde "Müzik Şehri" ünvanına sahip olduğunu hatırlatarak konserin bu kapsamda gerçekleştirildiğini vurguladı.

Gülpınar, söz konusu etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti: "Şanlıurfa, UNESCO tarafından tescillenmiş bir müzik şehri. Bu ünvanı yalnızca taşıyan değil, içini de dolduran bir şehir olmak istiyoruz. 2026 yılı ekimde Şanlıurfa olarak Dünya Müzik Şehirleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacağız. UNESCO'nun bazı ön koşulları ve talepleri var. Bu konser de onlardan biri. Avusturya ile kurduğumuz işbirliği sayesinde ilerleyen süreçte birçok uluslararası etkinlik düzenleyeceğiz. Ekim sonunda Avusturya'da da Şanlıurfa temalı bir etkinlik gerçekleştireceğiz."

Katılım

Konseri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş dinledi.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı: Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu
2
Sadece 10.000 TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak o ilde bedavaya tapu veriyor!
3
Şanlıurfa'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Resmi Olarak Kayıt Altına Alındı
4
Adana'da Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur Portreleri Binaları Renklendirdi
5
Fransız Sanatçı Ememem, Ankara'da Kaldırım Mozaikleriyle Şehir Dokusuna Renk Katıyor
6
Edirne'deki Nostaljik Kara Tren Bakımı Tamamlandı
7
Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Adana'da Sanatseverlerle Buluştu

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta