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Pınarcık'ta PKK Tarafından Gerçekleştirilen Katliamda 30 Kişi Anıldı

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Pınarcık'ta PKK Tarafından Gerçekleştirilen Katliamda 30 Kişi Anıldı
Bölücü terör örgütü PKK, 20 Haziran 1987'de Pınarcık Mahallesi'nde 16'sı çocuk, 30 kişiyi katletti. Şehitler, Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen tören ile anıldı.

Pınarcık'ta PKK Tarafından Gerçekleştirilen Katliamda 30 Kişi Anıldı

Bölücü terör örgütü PKK, 20 Haziran 1987'de Pınarcık Mahallesi'nde 16'sı çocuk, 30 kişiyi katletti. Şehitler, Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen tören ile anıldı. Törende, Kur'an-ı Kerim ve dua okunduktan sonra konuşma yapmış olan Kaymakam Muhammed Kaya, terör örgütü PKK'nın bölgedeki katliamlarından birini de Pınarcık Mahallesi'nde gerçekleştirdiğini ifade ederek, şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Kaya, gelecek nesillere huzurlu ve güvenli bir coğrafya terk etmek istediklerini, bu gibi acıların bir daha yaşanmaması için de ellerinden gelmiş olan bütün çabayı göstereceklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ da Pınarcık'ta yaşanan katliamın tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu ifade etti. Terör saldırısında akrabalarından 16 kişinin şehit olduğunu söyleyen güvenlik korucusu Sultan Yavuz, teröristlerin o akşam üç koldan köye saldırdığını anlatarak, 'Çoluk çocuk demeden katlettiler. 1987'de PKK terör örgütü köyümüze kalleşçe saldırıp çoluk çocuk demeden her şeyi yakıp yıktılar. Masum insanları katlettiler. Terör örgütünü lanetliyoruz. Bu acı basit bir şey değil, 16 yakınımı şehit ettiler. İki amcam ve çocukları şehit edildi. Olayın en küçük kurbanı ağabeyimdi, henüz iki yaşındaydı ve ona bile kıydılar. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Böyle bir acı bir daha herhangi bir yerde yaşansın istemiyoruz' şeklinde konuştu.

Törene katılanlar, bundan sonra şehitlerin mezarına gül bıraktı.

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