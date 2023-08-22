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Pırasa sevmeyenler bile tabak tabak tüketecek! Sakarya usulü pırasalı börek tarifi: 35 dakika da parmaklarınızı yiyeceksiniz!

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Pırasa sevmeyenler bile tabak tabak tüketecek! Sakarya usulü pırasalı börek tarifi: 35 dakika da parmaklarınızı yiyeceksiniz!
Çayların ve kahvaltıların sevilen lezzeti pırasalı börek Sakarya usulünü denemeyen bin pişman olacak. Sakarya usulü pırasalı börek nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Geleneksel mutfağın en çok sevilen hamur işlerinden olan börekler birbirinden farklı tariflerle sofralarda yer alırken içerisinde giren zengin malzemelerle yediden yetmiş herkesin beğenisini topluyor. Pırasayı sevmeyenlere sevdirecek olan Sakarya usulü börek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

MALZEMELER

Hamuru için;

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta

3 su bardağı un

30 gram tereyağı

İç harcı için;

1 yumurta

3 yemek kaşığı zeytinyağı

500 gram pırasa

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

1 tatlı kaşığı ayçiçeği yağı

1 yumurta sarısı

pırasalı börek

SAKARYA USULÜ PIRASALI BÖREK TARİFİ

Pırasalar güzelce yıkanarak ince ince doğranır ve bir tavada zeytinyağ yardımıyla kavrulur. Ocaktan alınan pırasaları üzerine baharat ilave edilerek karıştırılır. Soğuyan pırasaların üzerine yumurta eklenir. Börek hamuru için un, yumurta, süt ve tuz derin bir kabın içerisinde yoğurulur 30 dakika dinlenmeye bırakılır.

Bezeler tabak büyüklüğünde olacak şekilde açılır ve aralarına eritilmiş tereyağ sürülerek 6 hamur üst üste konularak fırın tepsisine alınır. Pırasalı harç ise hamurun üzerine yayılarak kenarları sarkan hamurun kıvrılarak tepsinin kenarları toplanır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerine kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun. 

Yaşam
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