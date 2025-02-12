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Piyano İkilisi EnsariSchuch İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Ensari ve Schuch, İstanbul'da gerçekleştirdiği konserle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı ve programlarını anneanelerine ithaf etti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:46
Piyano İkilisi EnsariSchuch İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Piyano İkilisi EnsariSchuch İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Piyano ikilisi EnsariSchuch olarak sahne alan piyanistler Gülru Ensari ve Herbert Schuch, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'ndaki bu etkileyici etkinlik öncesinde Ensari, AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu.

Ensari, 2014 yılından itibaren birlikte çalıştıkları Schuch ile tanışmasının Almanya'daki yüksek lisans eğitimine dayandığını belirtti. Konser programlarının, Ensari'nin bir hafta önce anneannesini kaybetmesi nedeniyle değiştiğini ifade eden piyanist, konserin bu özel kişiye ithaf edildiğini dile getirdi. "Kendisi çok farklı insandı. Ailemizin neşesi, kalbiydi. Konserimize de çok gelmek istiyordu," dedi.

Programda Mozart'ın hafif eserlerinden vazgeçtiklerini açıklayan Ensari, onun yerine Johannes Brahms ve Antonin Dvorak'ın Macar ve Slovak danslarından bir seçki yaptıklarını söyledi.

İkili Çalışmanın Zorlukları ve Artıları

Ensari, "İkili çalışmaya biraz alışmamız gerekti çünkü ikimiz de kendi düşünceleri, fikirleri olan iki ayrı piyanistiz ancak günün sonunda ikimizin farklı düşüncelerinin bize bir zenginlik kattığına karar verdik," diyerek iş birliğinin getirdiği olumlu sonuçları vurguladı. Ayrıca, konser sırasında icra edecekleri sürpriz parçaları da duyurarak, "Ayrılık" ile "Deniz ve Mehtap" eserlerini dinleyicilerle paylaşacaklarını aktardı.

Piyanist Schuch ise Türk dinleyicilerine dair gözlemlerini paylaşarak, "Seyirci, biraz Güney İtalyan dinleyicisine benziyor. Çok fazla, çok yüksek sesle alkışlıyorlar ve çok geçmeden duruyorlar. Çok uzun süre alkışlayan Alman kültüründen çok farklı," ifadesinde bulundu. Schuch, İstanbul'da olmaktan duyduğu mutluluğu da belirtti.

Konser, iki bölümden oluşarak yaklaşık 1,5 saat sürdü ve dinleyicilere Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Darius Milhaud, Maurice Ravel ve Franz Schubert gibi ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Piyano ikilisi EnsariSchuch'u oluşturan piyanist Gülru Ensari (solda) ile Herbert Schuch (sağda)...

Piyano ikilisi EnsariSchuch'u oluşturan piyanist Gülru Ensari (solda) ile Herbert Schuch (sağda) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Piyano ikilisi EnsariSchuch'u oluşturan piyanist Gülru Ensari (solda) ile Herbert Schuch (sağda)...

Piyano ikilisi EnsariSchuch'u oluşturan piyanist Gülru Ensari (solda) ile Herbert Schuch (sağda) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

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