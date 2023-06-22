PKK'dan kaçış sürüyor: 4 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe serisi operasyonlarla inlerine girilen terör örgütü PKK'dan kaçışın sürdüğünü açıkladı. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur ve Silopi'deki hudut karakolumuza teslim oldu. Açıklamada, 'Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır' denildi.