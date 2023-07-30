Plaja gidenler mutsuz dönüyor! Denize girmek yasaklandı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Düzce'nin gözde turizm ilçesi Akçakoca, mevcut olumsuz hava koşulları nedeniyle tatilciler için bir süreliğine denize girme keyfini askıya alıyor. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ilçenin etkisinde olan olumsuz hava şartları, plaj ve sahillerde risk oluşturduğundan denize girmenin geçici olarak yasaklandığı duyuruldu.



TÜM PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI





"Vatandaşların güvenliği bizim için önemli" vurgusuyla yapılan açıklamada, denizdeki tehlikeli koşullar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin yasak olduğu belirtildi. Bu durumu göz önünde bulunduran yetkililer, herkesin can güvenliğini korumak adına denize girmemeleri konusunda önemli bir uyarıda bulundular.

Olası olumsuz durumları engellemek için cankurtaran ekipleri, sahil ve plajlarda güvenlik önlemlerini artırdı. Denize girmek isteyenleri uyarmak ve gerekli güvenlik tedbirlerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sıklaştıran cankurtaranlar, herkesin tatilini güven içinde geçirmesini sağlamak için görev başındalar.

Akçakoca Kaymakamlığı, herkesin sağlığı ve güvenliği için aldığı bu geçici önlemlerle, tatilcilerin deniz keyfini daha güvenli bir şekilde yaşamasını amaçlıyor. Vatandaşlar, ilgili duyuruları takip ederek, denize girme konusundaki güncel durumu öğrenebilirler. Ayrıca, yerel yetkililerin uyarılarına riayet ederek, tatilin keyfini doğa ve denizle dolu Akçakoca'da sorunsuzca yaşayabilirler.

