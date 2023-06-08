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Polis tayinleri açıklandı mı? 2023 POLNET Şark görevi ne zaman belli olur? 2023 polis tayin tarihleri

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Polis tayinleri açıklandı mı? 2023 POLNET Şark görevi ne zaman belli olur? 2023 polis tayin tarihleri
Polis olma hayali kuran insanlar internet üzerinden sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki polis tayinleri açıklandı mı? Tüm detaylar haberimizde.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tayin ve şark görevi açıklamaları personel tarafından merakla bekleniyor. Peki tayinler belli oldu mu? Şark görevleri belirlendi mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAYİN VE ŞARK GÖREVLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü personeli merakla tayin ve şark görevi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. 

Polislerin Tayin ve Şark Görevleri

İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personellerin atama ve yer değiştirme işlemlerinin Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısı sonrasında açıklanması bekleniyor. Kurulun çalışmalarının önümüzdeki haftalarda gündeme gelmesi bekleniyor. Atamaları yapılan polisler POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak atama sonuçlarını sorgulayabilecek. 

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