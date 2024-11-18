Protezle Yürümeye Başlayan Onur'un İnşaat Mühendisi Olma Hayali

Depremzede Onur Efe Kaya'nın Umudu

Hatay'da gerçekleşen depremin ardından yaşanan acılar arasında, 12 yaşındaki Onur Efe Kaya için hayal kurma zamanı başladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan felakette, ailesini kaybeden ve sol bacağını kaybeden Onur, enkazdan 37 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Hayallerinin Peşinde

Yıkılan ailesinin evinde yaşadığı felaketin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen Kaya, bacağının diz üstünden ampute edilmesinin ardından Çukurova Üniversitesi'nde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde fizik tedavi görmeye başladı. Merkezde yapılan operasyonla bacağına takılan protez sayesinde, koltuk değneği kullanma zorunluluğundan kurtulan Kaya, artık rahatça yürüyebiliyor.

Geleceğin İnşaat Mühendisi

Onur Efe Kaya, ümit dolu bir ifadeyle, "İleride inşaat mühendisi olmak istiyorum. Depremde yıkılanlar gibi değil, daha sağlam ve düzgün evler yapacağım" dedi. Eğitim hayatına devam etmek ve hayallerini gerçekleştirmek için kararlı olduğunu söyledi.

Aile Desteği

Anne Özlem Kaya, deprem sırasında yaşadıkları korkunç anıları aktarırken, "Evin yıkılacağı aklımıza gelmedi. Eşimle çocukların yanına gidemeden bina yıkıldı ve eşimle 3 çocuğumdan birini kaybettim" dedi. Onur Efe'nin protezle yeniden ayağa kalkmasını görünce mutlu olduğunu belirten Kaya, "Onur Efe'nin eksikliğini hissetmiyoruz. Okula gidiyor, arkadaşlarıyla aktiviteler yapıyor. Artık onun için bir engel yok" ifadelerini kullandı.

Onur Efe'nin yaşadıkları, zorluklar karşısında pes etmemek gerektiğini gösteren bir hikaye olarak, herkese ilham vermeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hatay'da depremde kaybettiği sol bacağının yerine takılan protezle koltuk değneğinden kurtulan 12 yaşındaki Onur Efe Kaya (sağda), afetlere dayanıklı evler yapmak için inşaat mühendisi olmayı hedefliyor. Anne Özlem Kaya (solda), konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatay'da depremde kaybettiği sol bacağının yerine takılan protezle koltuk değneğinden kurtulan 12 yaşındaki Onur Efe Kaya (sağda), afetlere dayanıklı evler yapmak için inşaat mühendisi olmayı hedefliyor. Anne Özlem Kaya (solda), konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.