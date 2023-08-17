PTT milyonlarca para dağıtıyor! Ağustos ayında 5.098 TL hesaplarda: Bu ödemeler rahat nefes aldıracak

Emekli maaşlarına gelen yüzde 25 zam sonrasında gözler sosyal yardımlara çevrildi. Ağustos ayı itibariyle düzenlenen ödemelerde artışlar dikkatleri çekti. Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşından kimler faydalanabilir? İşte güncel evde bakım maaşları…

Asgari ücret, emekli ve memur çalışanlarının maaşlarına yapılan zamlarla beraber evde bakım aylıklarında da Ağustos ayı itibariyle güncellemeler yapıldı. Bu güncellemeler sayesinde Ağustos ayında milyonlarca vatandaşın cebi parayla dolacak.





EVDE BAKIM MAAŞI

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde ve 31'i arasında hesaplara aktarılmaktadır. Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler tamamlanırken gözler Ağustos'a çevrildi. Memur maaşlarına yapılan zamlarla bağlı olarak yaşlılık aylığı 1997 TL'den 2.348 TL olarak güncellendi. Yüzde 40-69 arasında engeli bulunanlara verilen aylık 1594 TL olurken gelen zamlar sonrasında 1874 TL olarak belirlendi. Engelli yakını aylığı, silikozis aylıklarında da aynı oran üzerinde artışlar yapıldı. Engelli yakını aylığı 594 TL olurken 1874 TL, hafif silikosiz aylığı 3.445 TL'den 4 bin 50 TL olarak kesinleşti.