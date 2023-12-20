PTT yüksek maaşlı personel alımını başlattı! Sınavsız KPSS'siz hemen işe alım!

KPSS şartı olmadan personel alımları yapılacak. Başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

PTT yüksek maaşlı personel alımını başlattı! Sınavsız KPSS'siz hemen işe alım!
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KPSS şartı gerekmeden PTT bünyesine personel alımları yapılacaktır. Başvuru şartları ise belirlendi. Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMLARI BAŞLIYOR!

KPSS şartı olmadan PTT bünyesinde çalışacak personel alımları başlamış bulunmaktadır. Başvuru şartları ise belirlendi.PTT

PTTeM tarafından istihdam sağlanmak amacıyla personel alım duyurusu yapıldı. Java Spring Boot Uzmanı (Kıdemli) kadrosuna alım yapılacaktır. Başvurular internet adresi üzerinden sağlanacaktır.

Başvuru şartları şunlardır:

- Bilgisayar Bilim, Yazılım Mühendisliği gibi alanlarda lisans, yüksek lisans derecesinden mezun olmalıdır.

-Java Spring Boot geliştirme konusunda en az 5 yıl deneyim (uygulamalı) olmalıdır.

- Java, Spring Boot, RESTful gibi teknolojilerde yeterli becerilere sahip ve hakim olmalıdır.

- Veritabanlı teknolojileri tam olarak anlamalıdır. Bilgi sahibi olmalıdır.

- Tempolu çalışma ortamına ayak uydurmalıdır. Problem çözme yeteneğine sahip olmaldır.

- Takımla çalışma kabiliyetine sahip olmalıdır.

- İletişim becerileri kuvvetli olması gerekmektedir.

Başvuru yapacaklar kariyer net üzerinden yapabilir.

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