Puccini'nin 'Tosca'sı Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Sahnelendi

Puccini'nin 'Tosca'sı 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde sahnelendi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 16:14
32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde sanatseverlerle buluştu

İtalyan Giacomo Puccini'nin başyapıtı 'Tosca', 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde izleyicilerle buluştu.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Eser, orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderberg yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu tarafından sahneye taşındı.

Nurdan Küçükekmekçi 'Tosca', konuk sanatçı Ivan Magri 'Cavaradossi' ve Umut Tarık Akça 'Scarpia' rolleriyle izleyici karşısına çıktı; performanslar sanatseverlerden yoğun alkış aldı.

Prodüksiyonun rejisi Yiğit Yavuz Günsoy tarafından yapıldı. Dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl üstlenirken, ışık ve kostüm detayları eserin dramatik evrenini Aspendos'un tarihî taşları arasında yeniden canlandırdı.

