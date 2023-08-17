QNB Finansbank çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor? QNB bankacılık uygulamasında giriş problemi!

17 Ağustos 2023 tarihinde, QNB Finansbank'ın mobil uygulamasında yaşanan giriş sorunu kullanıcıları mağdur etti. Bankacılık işlemleri için mobil uygulamayı kullanmak isteyen vatandaşlar, uygulamaya erişim sağlayamama sorunuyla karşılaştı. Bu durum, birçok kullanıcının sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapmasına neden oldu.





Kullanıcılar, 17 Ağustos Perşembe günü QNB Finansbank mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşadıklarını bildirdi. Uygulamaya erişim sağlayamama sorunu, teknik bir arızanın işaretleri olarak görüldü. Bankanın müşterileri, sosyal medya hesapları üzerinden yaşadıkları sorunu dile getirerek bankadan konuyla ilgili açıklama beklediklerini belirtti.

Raporlara göre, QNB Finansbank mobil uygulamasında yaşanan sorunun detayları henüz netlik kazanmış değil. Teknik ekiplerin, yaşanan sorunu çözmek için çalıştığı belirtilirken, ne zaman tamamen düzeleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





QNB Finansbank yetkilileri ise konuyla ilgili açıklamanın en kısa sürede yapılacağını ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Banka müşterileri, uygulamadaki sorunun çözülmesini ve bankacılık işlemlerine kesintisiz erişim sağlamayı bekliyor.

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, QNB Finansbank'ın mobil uygulama sorununun ne zaman giderileceği ve kullanıcıların normal işlemlerine dönebileceği merak konusu olarak bekleniyor. Konuyla ilgili gelecek açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.