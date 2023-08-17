  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. QNB Finansbank çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor? QNB bankacılık uygulamasında giriş problemi!

QNB Finansbank çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor? QNB bankacılık uygulamasında giriş problemi!

Yayınlanma:
QNB Finansbank çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor? QNB bankacılık uygulamasında giriş problemi!
QNB Finansbank mobil uygulaması çöktü! İşte yapmanız gerekenler...

17 Ağustos 2023 tarihinde, QNB Finansbank'ın mobil uygulamasında yaşanan giriş sorunu kullanıcıları mağdur etti. Bankacılık işlemleri için mobil uygulamayı kullanmak isteyen vatandaşlar, uygulamaya erişim sağlayamama sorunuyla karşılaştı. Bu durum, birçok kullanıcının sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapmasına neden oldu.

qnb finansbank

Kullanıcılar, 17 Ağustos Perşembe günü QNB Finansbank mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşadıklarını bildirdi. Uygulamaya erişim sağlayamama sorunu, teknik bir arızanın işaretleri olarak görüldü. Bankanın müşterileri, sosyal medya hesapları üzerinden yaşadıkları sorunu dile getirerek bankadan konuyla ilgili açıklama beklediklerini belirtti.

Raporlara göre, QNB Finansbank mobil uygulamasında yaşanan sorunun detayları henüz netlik kazanmış değil. Teknik ekiplerin, yaşanan sorunu çözmek için çalıştığı belirtilirken, ne zaman tamamen düzeleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

qnb finansbank

QNB Finansbank yetkilileri ise konuyla ilgili açıklamanın en kısa sürede yapılacağını ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Banka müşterileri, uygulamadaki sorunun çözülmesini ve bankacılık işlemlerine kesintisiz erişim sağlamayı bekliyor.

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, QNB Finansbank'ın mobil uygulama sorununun ne zaman giderileceği ve kullanıcıların normal işlemlerine dönebileceği merak konusu olarak bekleniyor. Konuyla ilgili gelecek açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.

Yaşam
Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Konya ve 5 ile daha tehlike alarmı! Bu saatler arasında camdan bile bakmayın
Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Konya ve 5 ile daha tehlike alarmı! Bu saatler arasında camdan bile bakmayın
Ankara Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçimren, Sincan ve Mamak'ta oturanlara kötü haber! Önleminizi şimdiden alın
Ankara Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçimren, Sincan ve Mamak'ta oturanlara kötü haber! Önleminizi şimdiden alın
Ankara'dan bunalan soluğu orada alacak! 1 saat uzaklıkta tatil imkanı
Ankara'dan bunalan soluğu orada alacak! 1 saat uzaklıkta tatil imkanı
Sonunda beklenen oluyor! Adana, Marsin, Hatay, Kilis, Gaziantep o tarihte ferahlayacak
Sonunda beklenen oluyor! Adana, Marsin, Hatay, Kilis, Gaziantep o tarihte ferahlayacak
İstanbul Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş ilçelerine duyuruldu! Her mahallede saatlerce sürecek
İstanbul Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş ilçelerine duyuruldu! Her mahallede saatlerce sürecek
Trabzon, Artvin, Samsun, Giresun, Rize ve Ordu'ya aynı anda gelecek! Karadeniz bölgesinde alarm verildi
Trabzon, Artvin, Samsun, Giresun, Rize ve Ordu'ya aynı anda gelecek! Karadeniz bölgesinde alarm verildi
Ankara, İzmir, Adana ve İstanbul'u bekleyen tehlike! Uzman isim gün ve saat verdi!
Ankara, İzmir, Adana ve İstanbul'u bekleyen tehlike! Uzman isim gün ve saat verdi!
Eskişehir, Ankara, Niğde, Sivas, Konya, Karaman ve o illere korkutan haber! Milyonlarca kişi perişan olacak
Eskişehir, Ankara, Niğde, Sivas, Konya, Karaman ve o illere korkutan haber! Milyonlarca kişi perişan olacak