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Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan ayına sayılı günler kala kırmızı et fiyatlarına 15 TL zam geldi. Kesim azlığının etkisiyle fiyatlar fırlayacak.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:30
Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Kırmızı Et Fiyatlarına Yeni Zam Geldi

Ramazan ayına sayılı günler kala, vatandaşın mutfağına girmekte zorlanan et fiyatları yeni bir zamlama ile karşı karşıya kaldı. İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, yaptığı basın açıklamasıyla dikkat çekti ve karkas et fiyatlarının kilo başına 15 lira artırıldığını duyurdu.

Fiyat Artışının Etkileri

Tüfekçi'nin açıklamalarına göre, gelen zamlar tüketiciye 20-30 TL olarak yansıyacak. Önümüzdeki günlerde kasaplarda et fiyatlarının dudak uçuklatacak seviyelere ulaşması bekleniyor.

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Arz Sıkıntısı ve Beklentiler

Et fiyatlarının artış nedenlerinden biri, besicilerin kesime hayvan göndermemesi olarak gösterildi. Tüfekçi, fiyatların daha da artacağı beklentisiyle hayvanların saklandığını ve bunun piyasa üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. "Piyasada arz sıkıntısı yaşanıyor. 13 Şubat itibarıyla kasaplar zamlı fiyatları uygulamaya başlayacak" dedi.

Zincir Marketlerde Fiyat Sabitlemesi

Ramazan ayı boyunca bazı zincir marketler, fiyatları sabitleme kararı aldı. Marketler, kıymanın kilogramını 379 lira ve kuşbaşının kilogramını 399 lira olarak belirlediklerini duyurdular. Ancak bu durum, küçük esnaf kasapları olumsuz etkileyerek, rekabet zorluğuna yol açtı.

Vatandaşın Cebini Zorlayacak

Özellikle Ramazan ayı öncesinde alınan bu karar, dar gelirli aileleri olumsuz etkileyerek, et tüketimini azaltmalarına neden olabilir. Zamlardan etkilenen vatandaşların, et yerine diğer protein kaynaklarına yönelmesi bekleniyor.

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