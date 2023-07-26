Resimde hile yapan kişiyi sadece pratik zekalılar buluyor! Zekanızı kanıtlamak için 10 saniyeniz var

Bu eşsiz akıl bulmacası, çözme sürecinde yaptığınız seçimlere göre zeka seviyenizi ölçerken eğlenceli anların tadını çıkarmanızı sağlar. IQ bilmeceleri kategorisinde yer alan bu tür bilmeceler, problemi detaylı bir şekilde analiz etmenizi ve sonuca varmak için analitik ve mantıksal düşünme becerilerinizi kullanmanızı gerektirir.

"Beyin egzersizleri ve eğlenceli toplantılar"

Beyin bulmacaları, basit bulmacaları daha çekici hale getirir ve bulmaca çözme eğlencesini ikiye katlar. Cevap önünüzde değil, bu yüzden bir çözüm bulmak için yaratıcı düşünme becerilerinizi kullanmalısınız. Bu bağlamda sizler için çok ilginç bir bilmece bulduk.

Fotoğrafta sporcunun yarışta nasıl hile yaptığını görebiliyor musunuz?





Yukarıdaki görselde yarışta 3 oyuncudan hangisinin hile yaptığını bulmamız gerekiyor. Yap bozumuz bir kadın ve iki erkek şeklinde üç sporcudan oluşuyor. Her biri yarışı kazanmak adına titizlikle savaşır. Bilmecenin ana sorusu "Kim yarışta hile yapıyor?"

Cevap kolay görünebilir, ancak bu bilmece aldatıcı olduğu için önce resmi dikkatlice incelemelisiniz. Bir uyarı olarak bu bilmecenin cevabı sorunun hemen altında. Çok fazla kaydırmamaya veya hile yapmamaya dikkat edin.

Hile Yapanı Buldun mu?

Bu eşsiz beyin bilmecesi, IQ'nuzu test etmenin aslında çok eğlenceli bir yoludur. Ancak IQ seviyenizi belirlemenin en doğru yolu gerçek bir IQ testi yaptırmaktır. Bu IQ bilmecesi ile yarışta kimin hile yaptığını bulabilir misiniz?Cevabı bulmakta zorlanıyorsanız okumaya devam edin.

Zeka Bulmacasının Cevabı





Üç yarışçıya daha yakından bakıldığında, kazanmak için her birinin daha hızlı ve daha fazla enerjiyle koşması gerektiği görülüyor. Hızlı koşmak, sporcunun vücut ısısının yükselmesine ve vücudu serinletmek için terlemesine neden olur. Ancak fotoğrafın sağ tarafındaki adama yakından bakarsanız terlemediğini görebilirsiniz. Sağ köşedeki adam terlemediği için hile yapıyor gibi görünüyor.