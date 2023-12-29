Resimdeki 3 farkı bulmak için 10 saniyeniz var! Gözleri mercek gibi olanlar anında buluyor
İki resim arasındaki bulunması istenen 3 fark için verilen süre 12 saniyedir. Süper zekalıların bile zorlandığı bu testte koltukta kahve içen iki adam incelenmeye başlandı.
Görsel testler son dönemlerde dikkatleri çekerken bu defa koltukta oturup kahvesini içen iki adam görülüyor. 3 farkın bulunması istenirken yüksek IQ'lu olanlar bile zorlandı. 3 fark için verilen sürede 12 saniyedir.
İki fotoğraf arasındaki ilk fark adamın kolunda bulunurken ikincisi ise sehpanın bacağında yer alıyor. Üçüncü ve son fark ise duvarda bulunan tabloda görüldü.