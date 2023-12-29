Resimdeki 3 farkı bulmak için 10 saniyeniz var! Gözleri mercek gibi olanlar anında buluyor

Görsel testler son dönemlerde dikkatleri çekerken bu defa koltukta oturup kahvesini içen iki adam görülüyor. 3 farkın bulunması istenirken yüksek IQ'lu olanlar bile zorlandı. 3 fark için verilen sürede 12 saniyedir.





İki fotoğraf arasındaki ilk fark adamın kolunda bulunurken ikincisi ise sehpanın bacağında yer alıyor. Üçüncü ve son fark ise duvarda bulunan tabloda görüldü.