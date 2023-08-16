Resimdeki farklı sayıyı sadece yüksek QI seviyesi olanlar buluyor! 5 saniye içerisinde bulanın zekası Einstein ile yarışır

Zeka oyunları alışamadık bir düşünme biçimi gerekir. Fakat sonucu almak için göz aşinası olması gerekiyor. Keskin gözlere sahip olanlar ve gözlem becerisi yüksek olanlar için sonuç oldukça kolay bulunuyor. Verilen zeka bulmacası içerisinde farklı olan rakamı bulmak için süre başladı.

Mantık yüklü zeka bulmacasında beyin jimnastiğinin önemi oldukça fazladır. Her denemede sonra muhakeme etme ve karar verme daha yetenekli olabilirsiniz. Resme bakıldığında görülen toplam 11 sütun ve 8 satır her alırken toplam 88 sayı yer alıyor. Cevabı kolay bulmak için sütunlar ve satırlarım dikkatlice kontrol edilmesi gerekiyor. Cevabı bulamayanlar üzülmesin. İşte farklı sayının gösterildiği resim haberimizde.



