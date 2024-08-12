Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geçtiğimiz haftalarda yeni personel alımları ile alakalı duyuru yayımlamıştı. Söz konusu duyuruda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde çalışmak üzere yeni personel alımı yapılacağı ve istihdam sayısının da 38 olacağı belirtilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda, çeşitli pozisyonlarda alım yapılacağı belirtildi.

TÜBİTAK, özellikle deniz ulaştırma alanında büyüyen ihtiyaçları karşılamak üzere, deniz ulaştırma ve işletme teknikeri-vardiya zabiti, kamarot ve gemi yağcısı pozisyonları için personel araştırıyor. Deniz ulaştırma alanında eksiklerin giderilmesi amacıyla açılan alımlar TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde sağlanacak.

TÜBİTAK HANGİ ALANDA PERSONEL ALIMI AÇTI

TÜBİTAK farklı alandan ve işinin uzmanı olan personellere istihdam sağlayacak. Deniz araçlarının güvenli ve verimli işletilmesi görevini üstlenecek ulaştırma ve işletme teknikeri-vardiya zabiti, Gemi içindeki yaşam alanlarının temizliği ve düzeninden sorumlu kamarot, Gemi makinelerinin bakımını üstlenecek Gemi Yağcısı, TÜBİTAK'ın yürüttüğü çeşitli bilimsel projelerde istihdam edecek araştırmacı ve Araştırma ve geliştirme projelerinde teknik destek sağlayacak ARGE personeli alımı yapılacağı belirtildi.





Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yer alan ilan akabinde başvuruların bugün başladığı belirtilirken, söz konusu başvurular, 27 Ağustos’a kadar devam edecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

TÜBİTAK personel alımı için başvurularda bazı şartların taşınması gerekiyor. Alım yapılacak olan kadro konusunda eğitimli bireylerin istihdam edileceği belirtilirken, tüm detaylar TÜBİTAK resmi web adresinde yer alıyor.

TÜBİTAK’ın resmi internet sitesi (www.tubitak.gov.tr) iken, İŞKUR üzerinden de bilgiler temin ediliyor.