Richard Gere: Trump Dünyayı Tehlikeye Atıyor

ABD'li ünlü aktör ve yapımcı Richard Gere, İspanya'nın prestijli ödüllerinden Goya ile kariyer ödülüne layık görüldü. Gere, ödülünü almak üzere düzenlenecek gala gecesi öncesinde Granada'da bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Gere, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert bir dille eleştirerek, “Halk ona oy verdi ve seçti, ancak durum düşündüğümden de kötü. Yaptığı şey, seçim kampanyasında söz verdiklerinden çok daha kötü,” dedi. Gere ayrıca, “Herkes risk altında ve Trump'ın etrafını sardığı milyarderlerin varlığı, özellikle ciddi bir tehlike. Trump ile dünya tehlikede,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ünlü aktör Elon Musk’ı kastederek, “İktidardaki milyarderler arasındaki evlilik, çok ciddi bir sorun. Bu sadece film endüstrisini riski atmakla kalmayacak bir şey,” diye konuştu.

Gere, evsizlere yönelik sosyal yardım projelerine de değinerek, “Sokakta kalmak, yaşamak herkesin başına gelebilecek bir şeydir. Hatta çeşitli sebeplerden dolayı sokakta yaşayan bir oyuncuya rastladım. Hiçbirimiz güvende değiliz,” dedi.

2024 Ekim ayından bu yana İspanya'nın başkenti Madrid'de eşi Alejandra Silva ile yaşayan Gere, yeni yaşam tarzından oldukça memnun olduğunu belirtti. Ayrıca, ünlü Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar ile bir gün çalışmaktan da memnuniyet duyacağını ifade etti.