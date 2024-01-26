Rivian R2 Kompakt SUV’yi Mart Ayında Tanıtacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Rivian Mart Ayında Yeni R2 Kompakt SUV'u Tanıtacak

Rivian R2’nin tasarımı tamamlandı Rivian, geçtiğimiz yıl R1T adlı elektrikli pikap ve R1S adlı elektrikli SUV modellerini piyasaya sürmüştü. Bu modeller, yüksek performans, uzun menzil ve macera odaklı tasarımlarıyla dikkat çekmişti. Ancak Rivian, daha geniş bir kitleye hitap etmek için daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir SUV modeli üzerinde çalışıyor. Bu model, R2 olarak adlandırılıyor. Rivian CFO’su Claire McDonough, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta R2 ile ilgili bazı detaylar paylaştı. McDonough, R2’nin tasarımının tamamlandığını veya tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. "Tasarım ekibiyle birlikte çalıştım ve kil modellerini gördüm. Biz her gün bunu görüp heyecanlanıyoruz, ama bunu geniş kitlelere göstermeyi de çok istiyoruz" dedi.





R2, 40 bin ila 60 bin dolar arasında olacak McDonough, R2’nin fiyatıyla ilgili de bilgi verdi. R2’nin, daha geniş bir SUV/crossover pazarını hedeflediğini ve 40 bin ila 60 bin dolar arasında bir fiyat aralığına sahip olacağını söyledi. "Bu, markamız için de güzel bir uzama sağlıyor. R1’in ortalama satış fiyatı 73 bin dolar, bu da onun hemen altında yer alıyor" dedi. McDonough, R2’nin, R1’in başlattığı marka ve ruhu devam ettireceğini, ancak daha uygun bir fiyat noktasına ulaşmak için bazı özelliklerden vazgeçilebileceğini belirtti. "R2, macera estetiğini koruyacak, ancak daha uygun bir fiyat noktasına ulaşmak için hangi özelliklere yatırım yapacağımızı da düşüneceğiz. Bu da, R2 için daha büyük bir pazar oluşturacak" dedi.

R2, 2024’te tanıtılacak, 2026’da satışa çıkacak McDonough, R2’nin tanıtım ve satış tarihleriyle ilgili de açıklama yaptı. R2’nin, 2024’ün başında tanıtılacağını ve 2026’da satışa sunulacağını söyledi. Rivian CEO’su RJ Scaringe de daha önce benzer bir açıklama yapmıştı. "R2 ile ilgili çok heyecanlıyız. Bu ürünü 2024’ün başında göstermeyi planlıyoruz" demişti. R2’nin, orta boy bir SUV olarak piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak Rivian, daha sonra R2 platformunu kullanarak daha küçük bir pikap da üretebilir.





Rivian, R3, R4 ve R5 modelleri de planlıyor Rivian, R2 ile yetinmeyecek. Şirket, daha önce 2025 yılına kadar altı yeni model çıkaracağını duyurmuştu. R2’nin ardından, R3 adlı bir modelin de geliştirildiği söyleniyor. Ayrıca, marka tescil başvuruları, Rivian’ın R4 ve R5 adlı modelleri de planladığını gösteriyor. Rivian, elektrikli araç pazarında rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

Rivian R2 ne zaman tanıtılacak? Rivian R2, 2024’ün başında tanıtılacak.



Rivian R2’nin fiyatı ne kadar olacak? Rivian R2’nin fiyatı, 40 bin ila 60 bin dolar arasında olacak.

Rivian R2’nin tasarımı nasıl olacak? Rivian R2’nin tasarımı, R1 modellerine benzer ancak daha küçük ve daha basit olacak. R2, macera odaklı bir estetiğe sahip olacak.