Rize, Ankara, Erzurum, Diyarbakır, Antalya, Adana, İzmir! Kötü günler bitti, şimdi sıra daha kötülerinde

Türkiye, bu yıl sıcaklık etkisinde adeta terlemeye devam ediyor. Üst üste gelen sıcak günler, birbirini kovalayan yüksek sıcaklık değerleriyle adeta bir rekora imza atıyor. Bu sıcak günlerde en dikkat çeken noktalardan biri, her günün adeta bir öncekini sollayarak yeni bir sıcaklık rekoruna ev sahipliği yapması.



Ankara, son yılların en sıcak günlerini yaşarken, sıcaklık değerleri bir türlü gerilemiyor. Termometreler 43,3 dereceyi göstererek tüm zamanların sıcaklık rekoruna imza attı. Ancak sıcaklık yarışı sadece Ankara ile sınırlı değil; Adana gibi şehirlerde ise hava o kadar kavurucu ki, insanlar sıcak asfaltta adeta tost olacak kadar yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor. Üstelik sacın üstünde tost yapmak gibi bir iddiaya bile tanıklık ediliyor.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

ANKARA

İSTANBUL





İZMİR





ADANA





ŞANLIURFA





RİZE





Bu sıcaklık dalgası, önümüzdeki hafta boyunca da Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok şehirdeki sıcaklık verileri bir araya getirildiğinde, sıcaklığın gerilemek yerine daha da artmaya devam edeceği öngörülüyor.