Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Rize'de Heyecan Verici TRT Sanatçıları Şehir Konserleri

Rize'de düzenlenen TRT Sanatçıları Şehir Konserleri büyük ilgi gördü. Zengin müzik ziyafeti izleyicileri coşturdu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 00:22
Rize'de Heyecan Verici TRT Sanatçıları Şehir Konserleri

Rize'de Müzik Dolu Bir Gece

Rize'de, Valilik ve Belediye işbirliğiyle düzenlenen TRT Sanatçıları Şehir Konserleri etkinliği, Çay Çarşısı Sahil Otoparkı'nda gerçekleştirildi. Bu etkinlik, yerel halktan yoğun ilgi gördü.

Starlar Sahne Aldı

Konserde, tanınmış sanatçılar Ünal Sofuoğlu, Özlem Üngör, Özgür Eren, Hüseyin Balcı, Volkan Arslan, Ayşen Birgör, Suat Erdil ve Melda Kılıç performans sergiledi. Şef Mustafa Acar yönetimindeki konser, dinleyicilerle dolup taştı. Rizeliler, sevilen türkülere büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Önemli İsimler Yer Aldı

Konsere katılanlar arasında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel ve TRT yöneticileri bulunuyordu. Ayrıca, çok sayıda vatandaş etkinliğe katılarak bu müzik şölenine ortak oldu.

Özellikli Bir Anlaşma

Etkinlik sonrasında, Vali Baydaş, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz'a yerel çay hediye ederken, Yaz da Baydaş’a TRT Nostalji Radyosu takdim etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur