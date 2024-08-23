Rize'de Heyecan Verici TRT Sanatçıları Şehir Konserleri

Rize'de Müzik Dolu Bir Gece

Rize'de, Valilik ve Belediye işbirliğiyle düzenlenen TRT Sanatçıları Şehir Konserleri etkinliği, Çay Çarşısı Sahil Otoparkı'nda gerçekleştirildi. Bu etkinlik, yerel halktan yoğun ilgi gördü.

Starlar Sahne Aldı

Konserde, tanınmış sanatçılar Ünal Sofuoğlu, Özlem Üngör, Özgür Eren, Hüseyin Balcı, Volkan Arslan, Ayşen Birgör, Suat Erdil ve Melda Kılıç performans sergiledi. Şef Mustafa Acar yönetimindeki konser, dinleyicilerle dolup taştı. Rizeliler, sevilen türkülere büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Önemli İsimler Yer Aldı

Konsere katılanlar arasında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel ve TRT yöneticileri bulunuyordu. Ayrıca, çok sayıda vatandaş etkinliğe katılarak bu müzik şölenine ortak oldu.

Özellikli Bir Anlaşma

Etkinlik sonrasında, Vali Baydaş, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz'a yerel çay hediye ederken, Yaz da Baydaş’a TRT Nostalji Radyosu takdim etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.